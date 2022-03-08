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Камала Гарріс про війну в Україні: "Люди борються за свободу та захищають свою демократію"

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Камала Гарріс про війну в Україні: "Люди борються за свободу та захищають свою демократію"

Камала Гарріс / Associated Press

Віцепрезидентка США підтримала українців.

Віцепрезидентка Камала Гарріс висловилася про вторгнення Росії до України.

Політикиня підтримала українців у своєму Twitter.

Камала Гарріс зазначила, що люди в Україні захищають не лише свої сім’ї та будинки. Українці також боряться за свободу та відстоюють територіальну цілісність держави.

"Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони (ред. - українці) борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть", - написала політикиня.

Нагадаємо, США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників в Європі. Президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки заборони імпорту.

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