Камала Гарріс про війну в Україні: "Люди борються за свободу та захищають свою демократію"

Камала Гарріс про війну в Україні: "Люди борються за свободу та захищають свою демократію"

Віцепрезидентка США підтримала українців.

Віцепрезидентка Камала Гарріс висловилася про вторгнення Росії до України.

Політикиня підтримала українців у своєму Twitter.

Камала Гарріс зазначила, що люди в Україні захищають не лише свої сім’ї та будинки. Українці також боряться за свободу та відстоюють територіальну цілісність держави.

"Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони (ред. - українці) борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть", - написала політикиня.

The eyes of the world are on the brave people of Ukraine.



They're fighting not just to defend their homes and families, but to defend their democracy, freedom, sovereignty, and territorial integrity. And we stand with them. — Kamala Harris (@KamalaHarris) March 7, 2022

Нагадаємо, США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників в Європі. Президент Джо Байден проведе відеоконференцію з лідерами Франції, Німеччини та Сполученого Королівства, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їхньої підтримки заборони імпорту.

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