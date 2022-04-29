Камалія розповіла про батька, який був в окупації в Чернігові та як її попереджали про війну з Великої Британії

Співачка Камалія розповіла, що за день до початку війни її діти разом з чоловіком вилетіли до Лондона – вони дослухались до друзів з Великої Британії, які попереджали про прийдешнє повномасштабне вторгнення РФ.

За словами артистки, вона пережила неймовірний стрес коли місто Чернігів було під російською окупацією. У виконавиці там мешкає батько.

"Дуже боляче було, коли моя рідня була в окупації в Чернігові. Я не могла ні до кого додзвонитися, не могла додзвонитися до батька. Два тижні зовсім жодної звісточки не було. Дуже важко передати ці відчуття, ти не знаєш, що з твоїми рідними. Також вбили моїх двох коней в Бучі. Багато моїх друзів було в окупації в Бучі. Хтось вибрався раніше, хтось самостійно втік, когось вбили", - розповіла Камалія "Зірковому шляху".

За словами співачки, вона виїхала з України 1 березня. Камалія зазначила, що, на щастя, її діти не чули вибухів та не бачили російських військових, оскільки завчасно разом з батьком полетіли до Лондона:

"Вони поїхали за день до початку війни з татом. За тиждень до початку війни нам почали надходити повідомлення з британського посольства, що рекомендуємо вам покинути Україну. Мій чоловік, – він британський підданий. До останнього ми не вірили. Потім мені зателефонував друг, який мешкає на кордоні з Білоруссю і він сказав, що війна почнеться, тому що він бачить яке скупчення військ російських вже стоїть на кордоні і що за його інформацією, війна от-от почнеться. Ми прийняли рішення, що Захур з дітьми виїде до Лондона, ще літаки літали. І вони 23-го вже прилетіли до Лондона і 24 почалася війна", - розповіла Камалія.

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