Камалія розповіла, як надсилала Філіпу Кіркорову фото з війни в Україні

Артистка поділилася, чи відповів їй співак.

Відома українська співачка Камалія, яка багато років товаришувала із російським співаком Філіпом Кіркоровим, розповіла, як писала та надсилала йому фото з війни в Україні.

В інтерв'ю ЖВЛ виконавиця поділилася, що намагалася достукатися до артиста, але Філіп не реагував на повідомлення. Ймовірно, що Кіркоров заблокував її у соцмережах.

"Він на мене підписаний. Я на нього теж підписана. І в Instagram, і у Facebook. Усі дивилися мої ефіри. Він ніяк не відреагував. Взагалі ніяк. Потім я написала, вислала фото – теж нічого. Потім я знову хотіла зв'язатися з ним, але зараз я взагалі не можу знайти у своїх контактах його телефон. Я не знаю чому. Просто зник", – поділилася Камалія.

Також співачка додала, що телефонувала російським журналістам. За її словами, вони все розуміють та вірять Камалії, але бояться говорити правду про війну.

"Кажуть: "Ти ж розумієш, нас тут просто посадять на 15 років, ми не можемо говорити як ви правду". Коли вони масово почнуть отримувати повідомлення про смерть чоловіків та синів… Я думаю, що це має зрушитися з мертвої точки. Довго мовчати та приховувати це все керівництво Росії не зможе. Зараз вони приховують, а ще трохи і вони вже не зможуть приховувати. Не зможе Путін так довго приховувати всі свої злочинства", – зауважила зірка.

Знаменитість додала, що правда все одно відкриється та висловила сподівання, щоб це сталося якомога швидше.

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