"Камаз повністю забитий трупами": окупант розповів про великі втрати серед вагнерівців – перехоплення

У перехопленій розвідкою розмові окупант з дружиною обговорюють новий набір до ПВК "Вагнер" через великі втрати.

Окупанти вивозять з фронту повністю завантажені Камази тілами вбитих бойовиків ПВК "Вагнер". Через великі втрати нових бойовиків Пригожин шукає всюди. Агітаційні листівки від "Вагнера" росіянам вкидають у поштові скриньки.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з дружиною, який перехопила українська розвідка.

Дружина окупанта розповіла, що знайшла у поштовій скриньці запрошення про вступ до лав ПВК "Вагнер".

"Я тут вчора взагалі о**еніла. Дивлюся, лежить якась штука у поштовому ящику. Там написано "разом перможемо". Я відкриваю, а там: "запрошуємо вас влаштуватися у ПВК "Вагнер". І це – у кожній поштовій скриньці", – розповіла вона.

За її словами, охочим обіцяють "найращу підготовку з висококваліфікованими інструкторами, страхування здоров'я і житт, гарантію всіх виплат". Також обіцяють сучасний спецодяг, краще спорядження та озброєння.

Загарбник у відповідь пояснив, що ПВК "Вагнер" змушена проводити таку агітацію через величезні втрати.

"На зонах дуже мало людей залишилося, які їм підходять. І вони зараз уже починають шукати всюди. Великі втрати просто у "Вагнера". Знайомий, який зараз у "Вагнері", сказав, що він на машині катається, понад 15 рейсів робить на день – повністю КамАЗ забитий трупами", – каже росіянин.

Раніше власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував повернення на фронт своїх бойовиків на 5 серпня.

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