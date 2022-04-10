Камера спостереження зафіксувала, як окупанти в Ірпені грабували квартири українців

Камера спостереження зафіксувала, як окупанти в Ірпені грабували квартири українців

Російські мародери вибивали двері до житла кувалдою.

У Мережі з'явилося відео, зняте камерами спостереження в одному з житлових комплексів міста Ірпінь, Київська область.

На відео видно, як російські війська виламують кувалдами двері до квартир українців, після чого крадуть там все, що бачать. Мародерів також зацікавили велосипеди, які стояли у коридорі.

Зазначимо, що російські війська не припиняють займатися мародерством. Так, з окупованого Мелітополя окупанти вивозять сільгосптехніку в напрямку анексованого Криму.

Усе награбоване в українців на Київщині російські окупанти масово вивозили у Білорусь, де поштою відправляли рідні до РФ: окрім золота, побутової техніки мародери крали килими, посуд, навіть дитячі іграшки.

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