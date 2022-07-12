Камери спостереження на Київщині зафіксували сотні облич окупантів, які скоювали злочини: ТСН отримала запис

Попри те, що Росія не визнає відповідальності за свої військові злочини на території України, але до розслідування їх вже долучилися 14 країн Євросоюзу. Ну, а зафіксувати російських убивць і мародерів буквально по обличчях допомагають камери відеоспостереження.

Унікальне відео, яке допоможе впізнати злочинців, вдалося роздобути кореспондентам ТСН.

Руїни будинків, знищена техніка, прибиті цвяхами телефони – такі сліди загарбники залишали по собі. Гуляти рідним селищем Марії Петренко тепер нелегко - на кожному кроці щось нагадує про місяць окупації. «Тут жив Микола. Спалили будинок разом із ним. Знайшли тільки його кості», - показує жінка.

Навпроти ще одні погорільці. Микола Знак каже, - головне, що родина вціліла. «Заховалися в погреб, обстріляли. Вилажу з погреба і бачу, криша горить уже конкретно. Все згоріло, будемо будувати все по-новому», - каже він.

Таких історій у Липівці і решті Київської області - сотні, за кожним злочином стоїть конкретний окупант. ТСН вдалося роздобути унікальне відео, яке допоможе впізнати злочинців. «Ми знали, що в сусідів є камери. Знали, що там навіть є камера-робот, яка фіксує обличчя», - розповідає мешканка Надія.

Липівка стала вузьким місцем на шляху російських воєнних колон. Селище розташоване на захід від Києва - на пів дороги між містами Бородянка і Макарів. Тож саме тут їхали всі військові, що прямували на південь - в бік Житомирської траси.

Надія Гапонюк має доступ до сервера сусіда, який встановив у селі аж 9 камер спостереження. Вони зафіксували день, коли заходили російські війська.

27 лютого. 13 година 16 хвилин. Господар камер виходить на двір, звідки вже доноситься сильний гуркіт від військової техніки. Перші танки тут з’являться за дві хвилини. Під роботизованою камерою зупиняється БМП. Камера негайно починає шукати обличчя. Спершу в кадр потрапляє солдат азійської зовнішності. Позаду нього з люка вилазить ще один військовий, в руках автомат з оптичним прицілом. Цієї миті із прилеглої вулиці виїздить цивільний мікроавтобус. Водій бачить військову техніку і зупиняється, потім починає здавати заднім ходом, бо бачить, що до перехрестя наближається ще й танк. Він розгортає дуло в бік мікроавтобуса і зупиняється. Авто здає далі і зникає з кадру. Здається, цивільні в авто дуже ризикували.

«Колона як йшла, вона просто хаотично стріляла по будинках. І коли вже стали їздити їхні солдати по вулицях. Ми почали запитувати, чому ви розстрілюєте мирні хати, палите хати. В них була заготовлена теж мабуть фраза - “там сидел снайпер”», - каже Марія.

Роботизована камера спостереження зафіксувала близько сотні облич окупантів, які можна розпізнати. Дехто з них затримався у Липівці, кажуть місцеві. «Це було шостого числа. Цей заходив сюди, оцей був. Це така зараза точно була», - впізнають місцеві.

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Танки, БМП, БТРи, вантажівки, броньовики “Тигр”, самохідна артилерія, реактивні системи залпового вогню та спецтехніка - 27 лютого через Липівку пройшло понад 300 одиниць бойової техніки. Майже все - радянського виробництва.

Роботизована камера знімала услід техніці, допоки росіяни не знищили електричну підстанцію. Зафіксувати момент, коли росіяни відступали з Київщини, вже не вдалося.

Надія каже, що поверталися росіяни набагато меншою кількістю - як техніки, так і особового складу. «По дорозі назад наш будинок було пошкоджено ними, сусідній будинок було спалено. Дуже агресивно вони поверталися. Вони мали великі втрати, тому що половина цієї колони - вона не повернулася», - каже жінка.

Ймовірно, не всі російські окупанти, що потрапили у кадр, наразі живі. Але дехто з цього відео може бути причетним до військових злочинів у містечках південніше Липівки. ТСН просить усіх, хто впізнав цих осіб, повідомити редакції будь-яку інформацію.

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