ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
290
Час на прочитання
1 хв

Камерун повідомив про втрати серед своїх громадян на війні в Україні: деталі

Камерун підтвердив загибель 16 своїх громадян, які воювали на боці Росії в Україні.

Автор публікації
Кирило Шостак
Африканці в армії РФ

Африканці в армії РФ / © The Guardian

Влада Камеруна офіційно підтвердила загибель 16 своїх громадян, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, яке направило відповідний меморандум до Росії, передає The Independent.

У відомстві зазначили, що наразі вживаються «необхідні заходи» для інформування родин загиблих.

Окрім цього, родичів ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запросили на окрему зустріч із дипломатами для обговорення «термінових питань».

Повідомлення з’явилося на тлі ширших даних про участь іноземців у війні. За інформацією ЗМІ, громадян африканських країн, зокрема Кенії та Нігерії, вербують або вводять в оману для участі у бойових діях на боці РФ.

Раніше повідомлялося, що влада Гани звернулася до Росії з вимогою зупинити вербування своїх громадян до російської армії після того, як було підтверджено загибель 55 ганців.

Ми також інформували, що близько тисячі громадян Кенії були незаконно завербовані для участі в бойових діях на боці Росії у війні проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie