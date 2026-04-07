Камерун повідомив про втрати серед своїх громадян на війні в Україні: деталі
Камерун підтвердив загибель 16 своїх громадян, які воювали на боці Росії в Україні.
Влада Камеруна офіційно підтвердила загибель 16 своїх громадян, які брали участь у війні проти України на боці Росії.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни, яке направило відповідний меморандум до Росії, передає The Independent.
У відомстві зазначили, що наразі вживаються «необхідні заходи» для інформування родин загиблих.
Окрім цього, родичів ще шести громадян Камеруну, які перебувають у Росії, запросили на окрему зустріч із дипломатами для обговорення «термінових питань».
Африканці в армії РФ — останні новини
Повідомлення з’явилося на тлі ширших даних про участь іноземців у війні. За інформацією ЗМІ, громадян африканських країн, зокрема Кенії та Нігерії, вербують або вводять в оману для участі у бойових діях на боці РФ.
Раніше повідомлялося, що влада Гани звернулася до Росії з вимогою зупинити вербування своїх громадян до російської армії після того, як було підтверджено загибель 55 ганців.
Ми також інформували, що близько тисячі громадян Кенії були незаконно завербовані для участі в бойових діях на боці Росії у війні проти України.