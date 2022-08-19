"Каміння з неба": на Луганщині знищена ремонтна база окупантів разом з ними та сотнею одиниць техніки

В окупованому селищі Лотикове Луганської області була знищена ремонтна база російських військ. Так, ліквідовано чимало військової техніки та близько 50 членів особового складу ворога.
Приліт по базі окупантів був досить потужним.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у відеозверненні 19 серпня.
"У них, як пороблено – в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: "Хоч каміння з неба! Нам все одно – ми територію захопили"? От і трапляється в них щось постійно: або "бавовна", або "каміння з небес". У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове "просипалося каміння", – розповів очільник області.
Він зауважив, що загалом тим "камінням" було знищено до 100 одиниць російської військової техніки. Окрім того, близько 50 окупантів "вирушити на концерт Кобзона".
Після цього ремонтної бази в селищі вже не існує.
"Я впевнений, тут можна казати: "Далі буде". Ще прилітатиме "каміння". Ну, вони ж самі просять", – анонсував Гайдай.
Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що ЗСУ відбили вісім атак ворога у Луганській області, які були спрямовані на Бахмут.
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