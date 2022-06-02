Камінська гнівно звернулася до зірок-путіністів та розповіла, як постраждали батьки Смеюхи у Харкові

Камінська гнівно звернулася до зірок-путіністів та розповіла, як постраждали батьки Смеюхи у Харкові

Співачка Слава Камінська гнівно прокоментувала позицію своїх російських колег, які відкрито підтримують війну в Україні.

Зокрема, артистка розкритикувала путіністів Миколу Баскова та Тіну Канделакі.

"Що ти, бл*ть, несеш? Ти ж, бл*ть, працювала у нас, ви всі жерли у нашій країні! Всі яскраві артисти – наші", – зазначила вона у "Сніданку з 1+1".

Водночас, позицію своєї ексколеги Віки Смеюхи, яка тривалий час нічого не говорила про війну в Україні, Слава критикувати не береться. Вона розповіла, що родина Віки постраждала від рук окупантів у Харкові.

"У перші три дні до квартири її батьків прилетіла ракета. Їй є що сказати, а вона просто мовчить, тому що вона не хоче порушувати цю тему", – прокоментувала Камінська.

Слава додала, що спілкується із сестрою ексколеги, втім, із самою Вікторією вона поки що не налагодила стосунки після скандалу.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про нову кохану свого ексчоловіка. Декілька днів усі вони разом жили у підвалі.

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