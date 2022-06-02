Камінська розповіла про життя няні її дітей в окупованому Маріуполі: "Ходять по сухпайки до росіян"

Після повномасштабного вторгнення Росії до України багато українців були змушені залишити свої будинки.

Зокрема, співачка Слава Камінська майже три місяці з двома дітьми, мамою та собакою перебуває у Нідерландах. Там артистка живе у рідної сестри.

У "Сніданку з 1+1" виконавиця розповіла, що не може змиритися з тим, що вщент зруйноване місто її дитинства – Маріуполь. Там колись жила мама зірки, а тепер від окупації не встигла втекти її няня.

"Від 2 березня у нас зник із нею зв'язок. Це мамина подруга дитинства, вони вчилися у школі. Буквально три тижні тому вона зателефонувала нам з номера, який у мене визначився як сербський. Радощів було повні штани, що вона жива", – зазначила Слава.

Також зірка поділилася розповіддю няні про життя в окупації.

"Вони ходять по сухпайки до росіян, тому вони не пускають наших. Страшно. Вона боїться виїхати, тому що всіх розстрілюють", – розповіла виконавиця.

Нагадаємо, російські окупанти повністю знищили квартиру батьків Ольги Цибульської в Ірпені. Рідні люди співачки тиждень провели в окупації.

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