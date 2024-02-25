Камишін зробив заяву про використання наземних дронів на війні 2024 року

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що 2024 рік буде роком, коли Україна почне активно використовувати на полі бою наземні безпілотники.

Про це він сказав 25 лютого на пресконференції "Україна. 2024 рік".

"Минулого року ми побачили в дії дрони у повітрі, а також на морі. Цей рік буде роком, коли ми побачимо їх на землі. Це буде рік, коли ви почуєте більше про наземні роботизовані системи", - заявив міністр.

Камишін також зазначив, що удари по стратегічних об'єктах всередині Росії були завдані дронами українського виробництва.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що війна Росії проти України – це війна, де багато чого відбувається вперше.

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