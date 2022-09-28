"Кампанія літа 2023-го": Жданов - про гіпотетичний наступ РФ на Харків та Одесу

На думку Жданова, для повноцінного наступу на Харків та Одесу росіянам потрібне угруповання чисельністю 200-300 тис. осіб.

Шанси і перспективи, що російська армія після посилення новомобілізованими піде в наступ на Харків та Одесу, "дуже мінімальні і плачевні".

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Щоб йти на Одесу, потрібно сформувати нову армію для РФ. Бо та, що воює в Україні, настільки пошарпана і виснажена, що через втрати не може відновити боєздатність", — каже експерт.

На думку Жданова, для повноцінного наступу на Харків та Одесу росіянам потрібне угруповання чисельністю 200-300 тис. — добре навчене і озброєне, зокрема важким озброєнням.

"А судячи з того, що залишилося, бойовий склад танків закінчується, лише старі танки, вантажних авто для забезпечення логістики катастрофічно не вистачає. Вони вже знімають (вантажівки. – Ред.) зі складів зберігання. Артилерійських систем теж залишилося небагато і боєприпасів до них. Інакше вони б не бігали з простягнутою рукою по всьому світу", — зазначає Жданов.

За його словами, РФ дуже пізно розпочала мобілізацію.

"Таку армію, 1,2 млн осіб, потрібно було готувати 2021 року і нападати нею. Тоді б нам було дуже важко і не факт, що ми втримали б Київ та інші міста й області. Говорити, що вони завтра підуть на Харків чи Одесу, я б не став. Гіпотетично, якщо вони зберуть, забезпечать і навчать таку армію, то це кампанія літа 2023 року. А вони те, що призвали сьогодні, одразу кидають у бій, бо у них катастрофа на лінії фронту", — підсумував експерт.

Нагадаємо, видання Bloomberg опублікувало статтю, в якій йшлося, що Путін після мобілізації в РФ хоче кинути війська на Одесу й Харків.

Раніше Олег Жданов розповів, що Білорусь готується прийняти ешелони з Росії.

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