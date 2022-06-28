"Кампанія ракетного терору": в Міноборони пояснили мету масованих обстрілів з боку Росії

"Кампанія ракетного терору": в Міноборони пояснили мету масованих обстрілів з боку Росії

У Міноборони пояснили, що Росія проводить ракетний терор проти мирних громадян України, оскільки прагне зламати дух та зруйнувати єдність.

Саме тому останніми днями окупанти завдавали низку ракетних ударів із по об’єктах цивільної інфраструктури України.

Про це речник Міноборони Олександр Мотузяник розповів на брифінгу 28 червня.

"Російська Федерація проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України, аби зламати дух і зруйнувати єдність українців. Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об’єктах цивільної інфраструктури в місті Київ, Київській, Черкаській та Одеській областях", – нагадав речник оборонного відомства.

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Він додав, що загарбники застосовували дальні бомбардувальники Ту-22М3 та БРК "Бастіон-П".

Мотузяник наголосив, що російських агресор цинічно завдав ракетного удару по торговому центру "Амстор" у місті Кременчуці, де перебувала понад тисяча цивільних, зокрема й діти.

Зауважимо, за останніми даними, у результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці залишається зниклою безвісти 21 людина. Деякі з цих людей можуть бути серед 18 загиблих. Більшість тіл невпізнанні, аджедуже обгоріли.

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