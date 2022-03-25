Канада "качатиме" більше нафти, щоб замінити російськи енергоресурси без збільшення шкідливих викидів

Торік Канада щодня експортувала близько 4 млн барелів сирої нафти.

До кінця року Канада збільшить експорт енергоресурсів на 7%, аби допомогти перекрити короткотермінові втрати, що виникли на світовому ринку через обмеження імпорту російської нафти й газу.

Про це заявили у міністерстві природних ресурсів Канади після завершення саміту Міжнародного енергетичного агентства.

"Реагуючи на запити від союзників про допомогу у подоланні дефіциту, спричиненого конфліктом в Україні, канадська промисловість спроможна поступово збільшити експорт газу та нафти в 2022 році на 300 тис. барелів на добу. Мета цього - замінити російську нафту й газ, не збільшуючи глобальних шкідливих викидів", - йдеться у заяві.

Також читайте США допоможуть Європі зменшити залежність від російської нафти та газу – Байден

За словами міністра природних ресурсів Канади Джонатана Вілкінсона, "наші європейські друзі та союзники потребують, аби Канада та інші збільшили свої зусилля".

"Вони кажуть нам, що потребують нашої допомоги у відмові від російської нафти й газу в короткотерміновій перспективі, одночасно пришвидшуючи перехід до інших джерел енергії на континенті. Канада має унікальну можливість допомогти з обома завданнями. Ми продовжимо співпрацювати із нашими міжнародними партнерами над підтримкою міжнародних енергетичних ринків та пришвидшенням переходу до інших джерел енергії", - сказав Вілкінсон.

Тим часом, у Кремлі паніка через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, адже це має вирішальне значення для економіки РФ. На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Європі може знадобитися до п'яти років, щоб повністю відмовитися від постачання енергоносіїв із Росії.

Велика Британія відмовляється від російської нафти