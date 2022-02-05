Канада відправила до України літак з нелетальною військовою допомогою: подробиці

Канада відправила до України літак з нелетальною військовою допомогою: подробиці

Від 2015 року Канада надала Україні нелетальне військове обладнання на суму понад 23 мільйони доларів.

Збройні сили Канади відправили до України літак C-177 Globemaster із нелетальною військовою допомогою для боротьби з агресією з боку Російської Федерації.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

Зазначається, що на борту повітряного судна розміщені засоби індивідуального захисту та вантажоперевезення, а також обладнання для спостереження та виявлення.

Йдеться, зокрема, про бронежилети та комплекти вантажних вагонів, біноклі, лазерні далекоміри, металодетектори та зорові труби.

Обладнання супроводжує група співробітників канадських ЗС, які допоможуть з інструктажем і залишаться для "додаткового наставництва українських сил безпеки".

"Канада твердо підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Ця пожертва обладнання допоможе українським силам безпеки захиститися від російських загроз та військового нарощування в Україні та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

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Від 2015 року Канада надала Україні нелетальне військове обладнання на суму понад 23 мільйони доларів. Йдеться, зокрема, про системи зв'язку, що використовуються для польових операцій, мобільний польовий шпиталь та обладнання для знешкодження вибухових речовин.

Також за цей час канадські війська навчили близько 33 тисяч українських військових та співробітників служби безпеки "цілій низці тактичних та передових військових навичок".

"Сьогоднішня пожертва посилює підтримку Канади Україні та допоможе Україні зберегти суверенітет та безпеку перед необґрунтованою російською агресією", - заявила міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд.

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