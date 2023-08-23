Канада запроваджує новий пакет санкцій проти ядерної галузі Росії та фізичних та юридичних осіб: Трюдо розповів деталі

Канада 23 серпня оголосить про новий пакет санкцій проти ядерної галузі Росії. Також планується розширити списки підсанкційних фізичних та юридичних осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Кримської платформи.

Як зазначається, нові санкційні заходи мають змусити РФ залишити всю територію України.

"Сьогодні, 23 серпня, Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та велику кількість фізичних осіб з Росії. Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно", – заявив Трюдо.

За його словами, юридичні особи, які підпадуть під санкції, ведуть діяльність у військовому, промисловому, фінансовому та атомному секторах Росії.

Нагадаємо, що російський вертоліт Мі-8 сів в Україні, куди його виманила розвідка.

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