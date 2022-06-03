Канада запускає нову фінансову програму підтримки для українських біженців: як отримати виплату

Канада вирішила запустити нову програму підтримки для українських біженців.

Так, українці, які приїжджають до Канади, можуть претендувати на урядову одноразову фінансову допомогу.

Про це повідомив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер, пише "Укрінформ".

"Наша підтримка українців, які тікають від російської війни, не припиняється щойно вони прилітають до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто мусить шукати притулок і хоче процвітати у нових громадах по всій країні. Ця одноразова фінансова допомога буде дуже важливою у вирішенні нагальних потреб українців, які покинули так багато, аби знайти безпеку в Канаді", - заявив він.

Водночас у канадському міністерстві імміграції зазначили, що ця фінансова допомога складає 3000 доларів для дорослих українців та 1500 доларів для неповнолітніх. У відомстві також пояснили, що для отримання цієї одноразової допомоги, потрібно мати рахунок у канадському банку а також належні міграційні документи, видані за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі. Заявки на отримання виплат приймаються на спеціальному онлайн-порталі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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