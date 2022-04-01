Канадський снайпер, якого ворог ховав вже тричі, розповів про свою "погану дівчинку" і любов до борщу

Канадський снайпер, якого ворог ховав вже тричі, розповів про свою "погану дівчинку" і любов до борщу

Канадієць Воллі воював із терористами в Іраку, Сирії та Афганістані. Тепер він допомагає українським воїнам

Канадійського снайпераа, який уже став легендою - Воллі - називають одним із найнебезпечніших для ворога. Однак, відомим він став іще й тому, що росіяни вже кілька разів повідомляли, начебто, вбили супер-професіонала. А він щоразу після чергового фейку сповіщав - живий, здоровий і готовий воювати з окупантами далі.

Про це йдеться в ТСН.

Його називають одним і найкращих снайперів світу. Канадієць Воллі воював із терористами в Іраку, Сирії та Афганістані. Тепер він допомагає українським воїнам. Нещодавно російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що наче росіяни вбили Воллі. Однак сам снайпер, коли увімкнув телефон і побачив сотні щемливих повідомлень про власну смерть, дуже здивувався.

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Російські пропагандисти ховали Воллі вже тричі. «Воллі помер. Ну добре. Я був останньою людиною, яка дізналась про мою ж смерть. Ще й вбили мене біля Маріуполя. А я ж там жодного разу не був», - сміється канадець.

Снайпер в боргу не лишився і поцілив пропаганду у самісіньке серце. Не кулею, а словом. «Я сказав, що живий. Я усміхаюсь в камеру з моєю гвинтівкою. Ми наче насміхаємось над російською армією», - сміється Воллі.

Бажання росіян поховати Воллі пояснити просто – вони його бояться.

Він - боєць Королівського 22 полку, 12 років військового досвіду. Йому приписують неабияку смертоносність. Кажуть, Воллі цілком може поцілити і 4 десятки противників за день. Сам же він відмахується від такої статистики. І жартує - буде можливість вбити 100 росіян, натисне на пусковий гачок 100 разів. А буде один російський окупант, то вб’є лише одного.

«Я лише хороший солдат як і багато інших хороших солдатів. В Україні неймовірні солдати. Одна з квартир була у вогні. Я піднявся вище. Я почувався, наче їжа, розумієш, яка готується на вогні. Так було гаряче. А український снайпер лишався там , працював. Вогонь, все задимлене, а він там. І це лише одна маленька історія про хоробрість українських воїнів», - розповідає про колег чоловік.

Воллі воює не за гроші, прилетів в Україну допомогти. «Ой, це так просто. Я просто не можу нічого не робити. Я маю друга в Україні, він солдат, покиликав мене –.... я сказав – авжеж», - розповідає чоловік.

Історія канадійського снайпера, який став легендою у боротьбі з російськими окупантами

Коли снайпер не стріляє, займається кодуванням, він програміст . Вдома на нього чекають синочок, якому лише рік. І дружина. А тут із "рідних" у нього гвинтівка. «Вона може бути дуже поганою дівчинкою», - жартує снайпер.

Ну, і звісно, українські воюни, які за кілька тижнів вже стали йому друзями. Канадському снайперу дуже подобається Україна і все українське.

«А взагалі я люблю оцей ваш суп. Це найкращий суп у світі. Я знаю кілька слів - добрий ранок, дякую, право, ліво, сюда, туди. Слава Україні, але мені складно вимовляти» - розповідає Воллі.

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