Канадський золотодобувач Kinross збирається продати бізнес в Росії

Компанія розробить перехідний план.
Канадська золотодобувна компанія Kinross Gold збирається продати всі активи в Росії та веде переговори з однією з компаній, що не перебуває під санкціями.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Kinross розробить перехідний план зі звільнення від своїх російських активів, повідомляє компанія. Kinross отримала низку пропозицій щодо російського бізнесу і проводить переговори із гірничодобувною компанією, що не перебуває під санкціями, щодо продажу 100% своїх активів у Росії.Канадський золотодобувач Kinross планує продати бізнес в Росії
Для виходу з активів у Росії та передачі контролю над бізнесом місцевій компанії, Kinross має отримати дозвіл уряду.
До підписання угоди російські дочірні підприємства Kinross продовжать працювати у штатному режимі. Компанія не отримуватиме економічної вигоди від роботи російських “дочок” у перехідний період.
Kinross Gold працює в Росії від 1995 року на родовищах на Далекому Сході Росії. У російському бізнесі канадської компанії зайнято понад 2000 співробітників.
Нагадаємо, польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, зачинила 29 березня свій останній магазин у Росії.
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