Канадський золотодобувач Kinross збирається продати бізнес в Росії

Компанія розробить перехідний план.

Канадська золотодобувна компанія Kinross Gold збирається продати всі активи в Росії та веде переговори з однією з компаній, що не перебуває під санкціями.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Kinross розробить перехідний план зі звільнення від своїх російських активів, повідомляє компанія. Kinross отримала низку пропозицій щодо російського бізнесу і проводить переговори із гірничодобувною компанією, що не перебуває під санкціями, щодо продажу 100% своїх активів у Росії.Канадський золотодобувач Kinross планує продати бізнес в Росії

Для виходу з активів у Росії та передачі контролю над бізнесом місцевій компанії, Kinross має отримати дозвіл уряду.

До підписання угоди російські дочірні підприємства Kinross продовжать працювати у штатному режимі. Компанія не отримуватиме економічної вигоди від роботи російських “дочок” у перехідний період.

Kinross Gold працює в Росії від 1995 року на родовищах на Далекому Сході Росії. У російському бізнесі канадської компанії зайнято понад 2000 співробітників.

Нагадаємо, польська компанія LPP Group, якій належить низка відомих брендів одягу, зачинила 29 березня свій останній магазин у Росії.