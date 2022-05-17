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Каналізаційна вода змішується з питною: ВООЗ попередила про холеру в Маріуполі

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Каналізаційна вода змішується з питною: ВООЗ попередила про холеру в Маріуполі

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У Маріуполі через зруйновану систему водопостачання можливе поширення інфекційних захворювань, зокрема холери.

Водопостачання в Маріуполі частково відновлене, але багато трубопроводів зруйновані.

Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції 17 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що там (у Маріуполі – ред.) на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося", – розповіла представниця ВООЗ.

За її словами, організація готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

Нагадаємо, ще в кінці квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова попереджала, що Маріуполю загрожує спалах низки недуг через середньовічні умови життя – холери, дизентерії, ешерихіозу.

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