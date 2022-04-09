Канцлер Австрії про Бучу: "Ми нейтральні, але ніколи не погодимося з воєнними злочинами"

Канцлер Австрії про Бучу: "Ми нейтральні, але ніколи не погодимося з воєнними злочинами"

Держава повністю підтримує санкції ЄС і запроваджує їх у себе.

Канцлер Австрії Карл Нехаммера засудив звірства російських військ у Київській області, зокрема в Бучі, та наголосив на важливості розслідування цих воєнних злочинів.

Про це він сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції 9 квітня.

"У військовому плані ми нейтральні, але ми ніколи не зможемо погодитися з тим, що відбуваються злочини... Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС, запроваджує їх у себе, і Австрія також підтримує Україну там, де необхідно найбільше", – сказав Нехаммер.

"Необхідно, щоб члени ООН дослідили ці злочини, щоб міжнародна юстиція почала працювати та боролася з цими злочинами. Це є обов'язок нашого часу", – додав він.

Канцлер також запевнив, що населення Австрії хоче допомагати українцям і ця допомога не припиниться.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Нехаммером посилення санкційного тиску на Росію, підтримку енергетичного, нафтового ембарго щодо агресора та членство України в ЄС.

Зауважимо, що напередодні голова МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявляв, що держава не відмовиться від купівлі російського газу та не підтримає санкції ЄС.

Візит Карла Негаммера: Австрія підтримує Україну в боротьбі проти агресії РФ

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