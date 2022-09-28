Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шольц провів телефонну розмову з Зеленським та зробив важливу заяву щодо псевдореферендумів

Дата публікації
Перегляди
463
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шольц провів телефонну розмову з Зеленським та зробив важливу заяву щодо псевдореферендумів

Фото: Associated Press

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, 28 вересня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Канцлер наголосив, що Німеччина не припинить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Про це повідомили в пресслужбі Олафа Шольца.

Як зазначається,  під час розмови Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили військово-політичну та економічну ситуацію в Україні, можливості подальшого відновленні нашої держави.

Німецька сторона наголосила, що  не припинить надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема у вигляді поставок зброї.

Олаф Шольц також заявив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних референдумів.

Нагадаємо, що у Херсоні активісти розклеїли листівки зі згадкою про "референдум", Гаагу і наступ ЗСУ.

Читайте також:

На Волині добудовують шведське містечко для переселенців.

На Волині добудовують шведське містечко для переселенців.

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
463
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація