Шольц провів телефонну розмову з Зеленським та зробив важливу заяву щодо псевдореферендумів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини, 28 вересня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Канцлер наголосив, що Німеччина не припинить надавати Україні політичну, фінансову та гуманітарну підтримку.
Про це повідомили в пресслужбі Олафа Шольца.
Як зазначається, під час розмови Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили військово-політичну та економічну ситуацію в Україні, можливості подальшого відновленні нашої держави.
Німецька сторона наголосила, що не припинить надавати Україні конкретну політичну, фінансову та гуманітарну підтримку, а також підтримку у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема у вигляді поставок зброї.
Олаф Шольц також заявив, що Німеччина ніколи не визнає результати фіктивних референдумів.
Нагадаємо, що у Херсоні активісти розклеїли листівки зі згадкою про "референдум", Гаагу і наступ ЗСУ.
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