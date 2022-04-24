Капелюшок з фольги врятував одеситку від осколків під час ворожого обстрілу (відео)

Капелюшок з фольги врятував одеситку від осколків під час ворожого обстрілу (відео)

Жінку з Одеси від поранень врятував капелюшок з фольги. Під час обстрілу вона фарбувала волосся у перукарні на першому поверсі житлового будинку.

Як розповіла одеситка в соцмережах, вона 23 квітня вирішила піти до перукарні. Коли вона сиділа в кріслі в "смішній шапочці з фольги", що використовується для фарбування, вона почула свист, що свідчить про наближення ракети.

Жінка дістала травм — уламки скла пошкодили руку та плече. Проте вона впевнена, що могло бути гірше: знімаючи фольгу з голови, постраждала витрусила безліч уламків, які могли її серйозно поранити.

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"Я завжди казала: ну, яка ймовірність того, що в мене може прилетіти ракета? Один на мільйон - адже так?! І сьогодні був такий день. Мене врятував збіг обставин: ми тільки закінчили фарбування і я була в ось цій смішній шапочці з фольги, сіла в крісло-кокон... І як би це смішно не звучало, ця шапочка з фольги мене врятувала. Я коли знімала фольгу, стільки уламків витрусила”, - поділилася одеситка.

Нагадаємо, 23 квітня росіяни поцілили в житловий будинок в Одесі ракетою з акваторії Каспійського моря. 8 людей, серед яких тримісячна дитина, загинули. Поранення отримали 18 людей. Пожежу, що виникла у житловому будинку внаслідок ракетного обстрілу, ліквідували.

Ракета також влучила на територію Таїровського цвинтаря. Поранення отримала жінка. Її у тяжкому стані з рваними ранами та контузією доправили до лікарні.

В Одесі ракета потрапила у житловий будинок – 8 людей загинуло, серед них тримісячна дитина

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