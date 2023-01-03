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"Капітан HIMARS" розповів окупантам як повернутися додому живим (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
257
Час на прочитання
1 хв
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"Капітан HIMARS" розповів окупантам як повернутися додому живим (відео)

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Українські військові пообіцяли не бити по розташуваннях особового складу окупантів, якщо росіяни самі нададуть координати місць із технікою та боєприпасами.

Українські артилеристи записали відеоролик, в якому "капітан HIMARS" закликав окупантів повідомляти координати місць із технікою та боєприпасами.

Відео звернення з'явилося в Мережі.

"Російський солдате! Мене звуть "капітан HIMARS" і я – твій шанс повернутися додому живим. Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях солдатів. Я знищу тільки танки, артилерію, снаряди і пальне. Тоді ніхто не пошле тебе в атаку. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів", – сказано у зверненні.

Нагадаємо, новорічної ночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.

Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих., проте відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Унаслідок схожого "прильоту" в Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
257
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