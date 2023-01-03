"Капітан HIMARS" розповів окупантам як повернутися додому живим (відео)

Українські військові пообіцяли не бити по розташуваннях особового складу окупантів, якщо росіяни самі нададуть координати місць із технікою та боєприпасами.

Українські артилеристи записали відеоролик, в якому "капітан HIMARS" закликав окупантів повідомляти координати місць із технікою та боєприпасами.

Відео звернення з'явилося в Мережі.

"Російський солдате! Мене звуть "капітан HIMARS" і я – твій шанс повернутися додому живим. Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях солдатів. Я знищу тільки танки, артилерію, снаряди і пальне. Тоді ніхто не пошле тебе в атаку. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів", – сказано у зверненні.