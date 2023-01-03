"Капітан HIMARS" розповів окупантам як повернутися додому живим (відео)

Українські військові пообіцяли не бити по розташуваннях особового складу окупантів, якщо росіяни самі нададуть координати місць із технікою та боєприпасами.
Українські артилеристи записали відеоролик, в якому "капітан HIMARS" закликав окупантів повідомляти координати місць із технікою та боєприпасами.
Відео звернення з'явилося в Мережі.
"Російський солдате! Мене звуть "капітан HIMARS" і я – твій шанс повернутися додому живим. Дай мені координати місць, де зосереджено броньовану техніку, штаби, боєприпаси і я не битиму по розташуваннях солдатів. Я знищу тільки танки, артилерію, снаряди і пальне. Тоді ніхто не пошле тебе в атаку. Так ти збережеш своє життя та життя своїх друзів", – сказано у зверненні.
Нагадаємо, новорічної ночі було знищено будівлю колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому перебували мобілізовані солдати російської армії.
Офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих., проте відомо, що в приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".
Унаслідок схожого "прильоту" в Червонопопівці Луганської області загинуло близько 200 окупантів.
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