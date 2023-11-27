Капітан-лейтенант з Рівного перейшов на бік Росії – як його покарали (фото)

В Україні заочно засудили за дезертирство та державну зраду колишнього мешканця Рівного, який 2014 року перейшов на бік Росії та вступив до лав окупаційної влади в Криму.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Як зазначається, уродженець Рівного ще 2001 року вступив на службу до ВМС ЗСУ в Севастополі. Проте, 2014-го, після окупації півострова, в порушення вимог директиви Міністра оборони України та начальника Генштабу, обвинувачений капітан-лейтенант не з’явився у визначені пункти прибуття.

Зрадник з Рівного, який перейшов на бік Росії та вступив до лав окупаційної влади в Криму

Зрадник уклав контракт на проходження служби у військовій частині ЗС РФ та оперативно отримав паспорт громадянина Росії.

"Моряк донині служить за контрактом у ЗС РФ, таким чином сприяючи окупації АР Крим", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, чоловік, перебуваючи на посаді оперативного чергового командно-диспетчерського пункту штабу управління 28 дивізіону пошуково-рятувальних суден та маючи спеціальне звання "капітан-лейтенант", добровільно погодився співпрацювати з окупаційними органами влади та здійснював незаконні дії по окупації Криму, всупереч інтересам України.

Відтак суд визнав його винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ) та дезертирстві (ч. 1 ст. 408 ККУ). Йому призначено покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

"Вирок набрав законної сили, але оскільки обвинувачений наразі перебуває на непідконтрольній Україні території – строк відбуття основного покарання буде рахуватись з моменту його затримання", – зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, на Херсонщині син здав батька під час окупації, щоб отримати посаду від Сальдо – зрадника затримали.

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