Капітан ВМС пояснив, коли кораблі РФ більше не зможуть виконувати завдання у Чорному морі

За час повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ зазнав серйозних втрат. За останніми даними майже 20% кораблів ворожого флоту були або знищені, або зазнали дуже серйозних пошкоджень.

Про це в ефірі телемарафону розповів капітан першого рангу запасу Військово-морських сил ЗСУ Андрій Риженко.

За його словами, ці кораблі ворога більше не можуть виконувати поставлені завдання.

"Можу сказати, що з операційної точки зору "червона лінія" - це 40% кораблів. Тоді вважається, що просто супротивник буде вже не здатен виконувати ті операційні завдання, які на нього покладають. Але це приписується така цифра для угрупування надводних сил, тобто, наприклад, якщо сформований десантний загін, і така кількість – 40% його знищена, то вважається, що він не буде здатний виконати своє завдання", - пояснив Риженко.

Нагадаємо, ЗСУ знищили "Цезарь Куніков" – всі подробиці ліквідації російського десантного корабля.

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