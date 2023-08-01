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Капітан запасу ВМС України розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб розблокувати Чорне море

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Капітан запасу ВМС України розповів, яка зброя потрібна Україні, щоб розблокувати Чорне море

Чорне море / Фото: Unsplash

Експерт вважає, що суттєво на ситуацію можуть вплинути літаки F-16.

Україні, щоб розблокувати Чорне море, потрібна допомога західних партнерів. Це – системи ППО, літаки, мобільні ракетні катери.

Про це на брифінгу у "Медіацентрі Україна – Одеса" розповів Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС України.

Експерт зазначив, що загрозою судноплавству в Чорному морі є також і російські міни, які потрібно знищувати.

"У нас на озброєнні є ракети, які можуть тримати росіян на відстані 200 кілометрів від наших портів. Також вагомим фактором протидії можуть бути наші протиповітряні сили. Є можливість, що США передадуть нам чотири комплекси NASAMS, вони прикриють, дозволять забезпечити безпеку судноплавства в наших територіальних водах. У середньостроковій перспективі літаки F-16 дуже сильно повпливають на ситуацію. Вони можуть атакувати ворожі кораблі", – пояснив він.

Андрій Риженко додав, що суттєво проблему можуть вирішити й мобільні ракетні катери, які можуть атакувати окупантів біля окупованого Криму та Новоросійська.

“Ми б могли отримати такі катери від партнерів, вони б могли зайти у наші води по Дунаю. І сучасні технології дозволяють озброїти потужними ракетами навіть безекіпажні катери”, – зазначив Риженко.

Нагадаємо, ізраїльський корабель першим "прорвав" зернову блокаду Росії та прямує до України.

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Дата публікації
Перегляди
405
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