Капітан ЗСУ розкрив головне завдання українських військових на лівобережжі Херсонщини

Росіяни на півдні вибудували потужну оборону після того, як минулого року захисники відсунули їх на лівий беріг. Тож тепер ЗСУ мають зменшувати військовий потенціал загарбників.

Про це капітан ЗСУ Валерій Прозапас сказав в ефірі "Еспресо".

"Росіяни вибудували достатньо грамотну оборону. Перед фортифікацією вони поставили мінно-вибухові загородження. В окупантів вже зовсім інша ситуація з аеророзвідкою. На тому самому напрямку минулого року ми відпрацьовували по позиціях окупантів за допомогою аеророзвідки та далекобійної артилерії. Тому вони були змушені відступити на лівий берег і зробити висновки", - розповів він.

Тепер, за словами капітана, загарбники використовують РЕБ, аеророзвідку, “орлани”, Zala, Supercam, “ланцети” і безмежну кількість особового складу, зокрема окрему сформовану дивізію.

"Тому я вважаю, що наша головна задача зараз - продовжувати зменшувати їхню боєздатність", - зазначив Прозапас.

За його словами, окупанти навряд чи здатні на якісь стратегічні проривні дії наступального характеру, але українцям треба бути готовим до гіршого.

"Як казав Верховний Головнокомандувач, Україні потрібно посилювати фортифікацію, щоб у росіян навіть в думках не було ідей про наступальні операції", - додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Напередодні аналітики повідомили, що ЗСУ продовжили наземні атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області та просунулися біля Кринок.

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