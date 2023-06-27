Капітуляція Росії: Жданов розповів, за яких умов це може статися

Світу потрібно взяти в свої руки повний контроль за ядерним озброєнням.

Капітуляцією Росії можна буде вважати повний контроль над ядерним арсеналом РФ. Це буде одна з умов обмеження ядерного озброєння країни-агресорки.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Однією з умов капітуляції з боку західного світу буде повний контроль над ядерним арсеналом Росії, можливо – його вилучення. Контроль, плюс заборона на виробництво нових зразків - відповідно вони будуть сходити з регламенту. Їх треба буде утилізувати. Через якийсь період рашистська федерація стане без'ядерною державою”, - розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, що Путін створює внутрішню армію для захисту Кремля.

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