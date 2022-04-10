Капітуляція задля послаблення санкцій: журналіст Bellingcat спрогнозував переворот у РФ

Журналіст-розслідувач зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України, як перемогу.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що у Росії може статись переворот. Також він зазначив, що в Кремлі можуть визнати капітуляцію задля послаблення західних санкцій.

Про це він сказав у інтерв'ю ВВС.

Журналіст-розслідувач зазначив, що російські пропагандисти намагатимуться подати війну проти України, як перемогу. Проте він вважає, що це може викликати сумніви у населення та привести навіть до перевороту в державі-агресорці, оскільки після війни росіяни можуть почати думати про те, що Путін - "слабкий цар".

"Я не виключаю варіант, що після "палацового" держперевороту або путчу всередині Росії буде оголошений "білий прапор", тобто визнання поразки, щоб пом'якшити подальші санкційні наслідки для Росії", - сказав Христо Грозєв.

Нагадаємо, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав малоймовірним рішення президента Росії Володимира Путіна про застосування ядерної зброї проти України. Найперша причина у тому, що кремлівський диктатор має сумніви щодо того, чи його наказ виконають.

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