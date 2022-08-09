"Кара божа": військовий експерт розповів про "бавовну" на аеродромі в Криму

На аеродромі “Сакі” в тимчасово окупованому Криму, де пролунали вибухи, було зосереджено багато російської військової техніки.

Окупанти на аеродромі “Сакі” в тимчасово окупованому Криму розміщували військову техніку.

Про це під час єдиного телемарафону повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

“Дуже добре це відбулося (вибухи, - ред.). Там зосереджена велика кількість російської військової техніки - зокрема літаків, які завдавали ударів по території України. Гадаю, це має бути дуже хороший сигнал для окупантів, що такі вибухи триватимуть і надалі. Я це називаю карою божою”, - наголосив Олександр Мусієнко.

Він також додав, що вибухи дали Україні можливість комплексно будувати стратегію по знищенню російських сил та деокупації українських територій.

“Українськи сили досить ефективно завдавали удари по складам забезпечення українських військ на півдні і сході, логістичним переправам, а також по радіолокаційним станціям і засобам ППО для того, щоб відкривати можливість роботи українській авіації та безпілотникам. Ми бачимо, що ця стратегія реалізується надалі і що боєприпаси детонують також в окупованому Криму”, - підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Нагадаємо, що окупанти тримають в акваторії Чорного моря два носії крилатих ракет.

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