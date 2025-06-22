Карали за злочин, якого він не скоював: на волю із в’язниці в Криму вийшов український журналіст

Український журналіст Владислав Єсипенко

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Український журналіст «Крим.Реалії» від «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко вийшов на волю із в’язниці в окупованому Криму.

ПРо це йдеться у повідомленні «Радіо Свобода».

2022 року підконтрольний РФ суд у Криму засудив Владислава Єсипенка до п’яти років позбавлення волі і штрафу в розмірі 110 тис. рублів.

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«Понад чотири роки Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму», — повідомив президент і генеральний директор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

Він також вказав на те, що Єсипенко зазнав катувань у російському ув’язненні.

«За це його катували, як фізично, так і психологічно. Святкуючи його радісне возз’єднання з дружиною Катериною та їхньою маленькою донькою Стефанією, ми не можемо ігнорувати біль, якого цій сім’ї завдала російська влада», — додав Стівен Капус.

Як повідомляє видання, над звільненням журналіста працювали уряди США та України.

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«Ми також дякуємо світовій спільноті захисників свободи преси за їхню невтомну адвокацію від імені відданих своїй справі журналістів», — заявили в «Радіо Свобода».

Що відомо про Владислава Єсипенка

Владислав — кореспондент «Радіо Свобода». Окупаційна влада звинувачувала його у шпигунстві та екстремізмі.

Журналіст висвітлював соціальні та екологічні проблеми в Криму, знімав вуличні опитування і репортажі про життя на анексованому півострові.

Ще 2021 року Владислав Єсипенко, який в слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя чекав на вирок підконтрольного Росії «суду», передав листа на свободу.

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В цьому листі, адресованому колезі-журналісту, Єсипенко просив, щоби його не забували, адже після серії гучних обмінів полоненими, про маловідомих в’язнів Кремля пам’ятав все менше людей.

Відомо, що Владислава Єсипенка затримали в Криму в березні 2021 року після серії сюжетів для «Радіо Свобода».

Дата публікації 21:05, 22.06.25 Кількість переглядів 3 Сльози щастя тих, хто дочекався і смутну — тих, хто ще сподівається! Минув другий тиждень обмінів

«Підкинута вибухівка, звинувачення в шпіонажі та тероризмі. І далі — приниження, знущання, тортури», — повідомив тоді колега Єсипенка Андрій Цаплієнко.