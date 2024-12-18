Карась назвав кількість піхоти, яка б зупинила просування російської армії

Євген Карась акцентував – якщо в Україні внутрішня мобілізація відбувається зі скреготом, то тоді варто почати використовувати найманців.

Якби Україна залучила до війська 30 тис. найманців-піхотинців, то лінія фронту зупинилася б. Таким чином російська армія не змогла б уже "відгризати" по кілометру території на день.

Таку думку громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась висловив у ефірі "Радіо Байрактар".

Карась виступив за те, аби Україна набирала до армії найманців з інших держави. Це забезпечить додаткових 30 тис. піхотинців, аби зупинити просування ворога.

Також читайте Наскільки критичний дефіцит людей на фронті: Драпатий повідомив деталі

"Формула перемоги від Карася – 30 тисяч найманців піхоти – і лінія фронту, думаю, зараз би просто так вжух, зупиняється. Це значить, що стратегічний план Путіна – відгризати хоча б там по кілометру в день – впирається в якісь там, за мірками цієї війни, жалюгідних 30 тисяч піхоти", – висловився військовий.

Він уточнив, що йдеться про іноземних найманців, які добре воюють. А ще запевнив, що задля цього потрібно не надто багато грошей.

"Це латиноамериканці, африканці, лівійці – хто завгодно. Це невеликі навіть гроші коштує. Питання правильної організації використання суспільного ресурсу в Україні. У нас є ці гроші. Ми могли б це зробити. Ми могли б затягнути дуже багато бойовиків, колишніх військових з Південної Америки. Я бачив у бою південноамериканців: вони хоробро воюють. І вони будуть показувати себе як мінімум в обороні на четвірку з плюсом", – розповів Карась.

Він наголосив, що українській армії дуже бракує піхоти.

"Нам дуже не вистачає піхоти. Якщо в нас внутрішня мобілізація відбувається зі скреготом, то тоді – використовувати найманців, як використовує Росія: кубинці, сирійці, індуси, так само південноамериканців тягнуть – але переважно з наркокартелів", – зауважив військовий.

Карась пояснив, що у Південній Америці націоналісти, антикомуністи і військові, які воювали з наркокартелями, переважно перебувають на боці України. Картелі, ліворадикальні, комуністичні формування – вони вирушають воювати за РФ.

До слова, у листопаді голова фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут висловив думку, що для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тис. людей.

Читайте також: