"Карасів шкода": окупанти вдарили з "Градів" по передмістю Запоріжжя, але влучили в річку

Російські війська ввечері 22 липня випустили близько 20 ракет із систем залпового вогню "Град", більшість з яких влучили у річку Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське Запорізької області.

Саме тому в Запоріжжі ввечері було чутно звуки гучних вибухів.

Про це голова ОВА Олександр Старух повідомив у Мережі.

"Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі сьогодні ввечері – це результат ворожої атаки з системи "град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське", – йдеться у повідомленні.

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"Карасів шкода, росіян – ні. Нічого, незабаром вони поміняються місцями з карасями", – додав Старух.

Він також закликав зберігати спокій, а в разі оголошення повітряної тривоги – швидко йти до укриття.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов оцінив загрозу наступу окупантів на Запоріжжя.

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