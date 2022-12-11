Кардіохірург Тодуров розкрив причини звірств росіян: "Ми для них люди, яких треба "опустити"

Тодуров розповів, що він 5 років прожив у Росії та розуміє психологію росіян.

Відомий український кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що його не здивувало те, що росіяни вчиняють звірства проти українців. Він пояснив, що громадяни України для них люди "другого сорту, яких потрібно опустити".

Про це він сказав у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Відомий український кардіохірург розповів, що він 5 років мешкав з батьками в Іркутській області та добре вивчив психологію росіян. Він зазначив, що громадяни РФ не змінились ще за часів Івана Грозного і в них далі панує сувора табірна ієрархія, коли є "пахани, опущені та ті, які працюють". Тодуров зазначив, що таке є навіть серед російської інтелігенції.

Український лікар зазначив, що він не здивований звірствами росіян, бо вони ставляться до українців, як до людей "другого сорту".

"Тому чого можна було очікувати від них? Ми для них люди, яких треба опустити. Вибачте за сленг... Ми наважилися піти проти їхніх правил, проти їхніх якихось умовних понять про життя. А ми для них другосортні, і ми повинні, в їхньому розумінні, залишатися під їхнім упливом, ми наважилися подати голос, якось жити інакше – і вони прийшли нас повернути в те положення, вибачте, колінно-ліктьове, – у якому вони уявляють, ми маємо перед ними стояти", – наголосив Тодуров.

Нагадаємо, директор інституту та заслужений лікар України Борис Тодуров розповів, що окупанти знищили філію Інституту серця в Ірпені. Вони зламали дороге обладнання, призначене для обстеження та лікування людей від кардіохвороб. Окупанти жили на території філії, а у вільний час просто обстрілювали монітори та палати.

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