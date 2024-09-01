Карлівський мішок: кого звинувачують у втраті важливого населеного пункту на Покровському напрямку — DeepState

Комбата звільняють, хоча його підрозділ не зміг вистояти лише тому, що ворог зайшов в тил, оточивши цілий батальйон.

Командування ОТУ "Донецьк" зробило винними за втрату села Карлівки на Покровському напрямку бійців та комбата 11 мотопіхотного батальйону 59 бригади.

Про це повідомляють в Telegram-каналі проєкту DeepState з посиланням на звернення солдатів та офіцерів цього підрозділу.

У повідомленні стверджують, що комбата звільняють, хоча його підрозділ не зміг вистояти лише тому, що ворог зайшов в тил, оточивши цілий батальйон.

У зверненні бійців йдеться, що командир батальйону прийняв підрозділ в розбитому стані, але за рахунок правильних підходів зумів швидко налагодити роботу піхоти та інших служб. Від 13 червня 11 батальйон захищав Карлівку та стримував ворога у Нетайловому. При цьому щодоби ворог завдавав по 150-200 мінометно-артилерійських ударів, робив 10-120 скидів та 10-30 атак фпв-дронами.

“22 серпня розпочався масований штурм у фронт підрозділу силами 250 чоловік піхоти, 3 ОВТ та 4 ЛАТ. З цього дня середьнодобова кількість приходів арти та мін вже була 200-500, до 200 скидів та 30-50 ударів фпв. Того ж 22 серпня, вся Карлівка перейшла під повний вогневий контроль ворога. Через ризик оточення 24 серпня важка артилерія ЗСУ відійшла”, - описують ситуацію бійці.

Захисники Карлівки стверджують, що до 26 серпня, попри чималі втрати батальйон стримував ворога, але 26-28 серпня через падіння оборони біля Калинового, Птичого та Мемрику, противник зайшов у тил із західної сторони Карлівки. Крім того, ворог зайшов у Галицинівку.

За їхніми словами, 24 серпня стало неможливо проводити евакуацію поранених, не вистачало провізії, а боєкомплект був на мінімумі: снаряди видавали з розрахунку 10-30 одиниць на добу.

“26 серпня утворюється Карлівський мішок Біля Галицинівки ворог зайняв частину окопів, які взагалі ніхто не обороняв, бо не вистачало людей. Через всі ці події, 11 ОМПБ поніс важкі втрати в кількості *** осіб. Прийнято рішення про відхід з мішка залишків батальйону на рубіж південніше Карлівки. Власне воно і стало вирішальним у пошуку винних”, - йдеться у повідомленні.

Захисники Карлівки стверджують, що у штурмі та оточенні брало участь щонайменше 1000 осіб противника зі складу 1 та 3 мсб 114 омсбр, 1454 мсп, 60 омсб, шз "смерч" та мсб 110 омсбр.

Аналітики DeepState зазначили, що рішення керівництва ОТУ про відсторонення командира 11 ОМПБ від посади деморалізує весь особовий склад та дезорганізує його.

Нагадаємо, росіяни залучили на Покровському напрямку значні сили, які перебували в оперативному резерві.

36 штурмів! Росіяни тиснуть на Покровськ!

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