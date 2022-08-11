"Карма знайде всюди": у Зеленського прокоментували вибухи на військових аеродромах у Криму та Білорусі

Вибухи на військових аеродромах у тимчасово окупованому Криму та Білорусі - це знак, що потрібно покинути Україну.

У Зеленського наголосили, що подібну "епідемію" аварій слід розглядати, як "застереження згори".

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці. Карма знайде всюди", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, в ніч проти 11 серпня в районі аеродрому "Зябровка" в Білорусі було чути вибухи та були помітні спалахи. Цей військовий аеродром перебуває зараз під контролем росіян.

Також 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

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