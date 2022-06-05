"Карта бойових дій змінюється дуже стрімко": у Міноборони розповіли про ситуацію в Сєвєродонецьку

"Карта бойових дій змінюється дуже стрімко": у Міноборони розповіли про ситуацію в Сєвєродонецьку

Сьогодні в Сєвєродонецьку тривають важкі бої. У місті задіяні професійні українські підрозділи, які ефективно чинять опір російським загарбникам.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, росіянам не вдається вийти на географічні кордони Донецької і Луганської областей, як вони планували з самого початку.

Про це Маляр сказала в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Зараз там (в Сєвєродонецьку - ред.) гаряче. Бої тривають. І коли тривають бої, не коректно говорити про якісь результати. Зараз дуже багато запитують, скільки відсотків міста перебуває під контролем російських військ. Такі речі ми не можемо говорити і, власне, це ніхто точно не може сказати, тому що коли тривають бої, якась частина міста може бути зараз під контролем російських військ, а вже через пів години ситуація може докорінно змінитися", - пояснює Маляр.

Заступниця міністра оборони каже, що під час боїв ситуація стрімко змінюється і єдине, що можна точно говорити - це те, що Збройні Сили України потужно чинять опір, "інакше місто б вже відійшло під контроль збройних сил Російської Федерації".

По-друге, ми точно можемо сказати, що там задіяні дуже професійні українські підрозділи. І третє - росіяни рухаються за своїм планом, вони хотіли вийти на географічні кордони Донецької і Луганської областей, але поки що в строки вони не вкладаються і реалізувати цей план їм не вдається", - наголосила Маляр.

Нагадамо, очільник Луганськї ОВА Сергій Гайдай розповів, що за останні два дні ЗСУ змогли відтіснити росіян з кількох вулиць Сєвєродонецька на Луганщині, через що посилилися обстріли. Ухвалювати рішення, чи відбивати росіян з міста, має командування.

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