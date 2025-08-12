"Карта може зсуватися сотнями кілометрів щодня": Тарас Чмут про небезпеку на фронті

Тарас Чмут / © ТСН.ua

Керівник волонтерського фонду «Повернись живим» Тарас Чмут прокоментував загострення ситуації на Донеччині, де російські війська нібито прорвали фронт у напрямку Добропілля на 10 км.

Про це він написав у соцмережі Х.

Чмут зауважив, що ситуація яка відбувається на Донеччині «є наслідок дій чи бездіяльності».

«Спочатку ми „провалюємося“ на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад — ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір», — припускає волонтер.

На його думку, якщо ворогу вдасться здійснити вищесказане, що РФ може повторити сценарій лютого 2022 року і захоплювати території «десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня».

«Звичайно, ви можете сказати, що я „нагнітаю“, і „накручую“, і все не так погано, у нас є дрони, під два десятки новостворених корпусів і все „контрольовано“. Але десь те ж саме ми проходили з 2018-го по 22-й рік. Десь теж саме ми проходимо знову з 2024-го. Ігнорування проблем не призводить до їх вирішення. Але найгірше це ігнорувати реальний стан справ. Підтримуйте Сили оборони. Всюди і всіляко як можете», — підсумував Чмут.

Нагадаємо, що у ЗСУ визнали, що ситуація на Донеччині є вкрай складною, але заперечили факт прориву, пояснивши, що поява окремих груп окупантів на цих територіях не означає їхній перехід під контроль ворога.