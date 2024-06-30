Карти вказують на агресивні наміри: мольфар розповів, чи піде РФ в наступ на Сумщині

Мольфар Макс Гордєєв розповів, чого очікувати від окупантів на Сумщині.

Мольфар Макс Гордєєв каже, що окупаційна армія Росії все ще може планувати наступ на Сумську область, проте їхні плани можуть коригуватися залежно від військової ситуації та успіхів українських Сил оборони.

Про це він розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Карти Таро "Рицар Мечів" і "Дев'ятка Жезлів" вказують на агресивні наміри та необхідність захисту. ЗСУ активно укріплюють оборонні позиції в цьому регіоні, готуючись до можливих атак", - зазначив він.

За його словами, російські війська можуть використовувати Сумську область як стратегічний напрямок для подальших атак на центральні регіони України.

"Проте успіхи української армії на інших напрямках можуть змусити Росію переглянути свої плани щодо наступу на Сумщину", - наголосив Макс Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, як закінчиться наступ Росії на Харків.

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