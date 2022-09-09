Картинка для росіян: розвідка - про "перекидання" РФ підкріплення на Харківщину

В українській розвідці відреагували на так зване "перекидання" керівництвом Росії підкріплення на Харківський напрямок, де наразі триває контрнаступ ЗСУ.

У воєнній розвідці повідомили, що ці відео із так званим підкріплення для російського угруповання на Харківщині - це лише картинка пропагандистів для громадян Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР розвідки Андрій Юсов.

"Сьогодні ми бачили колони техніки ворога, які рухалися на порятунок відступаючим військам супротивника на Харківщині. Але це швидше реагування на дії української армії. Україну це жодним чином не зупиняє. Ці колони, це, насамперед, те, що ми їх бачимо медійно. Це ж не таємне пересування, це, як на параді, нам показують, що рухається російська техніка", - зазначив представник розвідки.

Юсов зауважив, що у такій спосіб Путін намагається показати своїм громадянам, що "спецоперація" йде за планом.

"Путін намагається врятувати реноме і показати, що він контролює ситуацію. Але українські сили довели, що ні – росіяни не контролюють ситуацію. Ми не будемо анонсувати населені пункти, але точно Україна на цьому не зупинятиметься", - відповів Юсов.

Нагадаємо, раніше на півдні України російські військові добровільно піднімали білий прапор і здавалися у полон.

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