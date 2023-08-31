Картонні дрони успішно атакували аеродром у Курську: з'явилось відео їх випробувань

Ці дрони змогли непомітно залетіти на територію РФ.

Напередодні військовий аеродром у Курську атакувало 16 дронів, які успішно пройшли російську систему ППО. Як виявилось безпілотники були картонними і їх не помітила окупаційна армія.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов повідомив, що аеродром у Курську атакувала контррозвідка СБУ за допомогою 16 картонних дронів. Вони вдарили по 4 літаках Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

Як виявилось пройти російську ешеловану систему ППО з потужними радарами змогли картонні дрони. Їх не помітила російська система ППО.

Також журналіст опублікував відео випробувань цих безпілотників.

Нагадаємо, раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що аеродром у Курську атакувало 16 безпілотників. Дрони відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцири".

Згодом "Російський добровольчий корпус" повідомив, що вони проникнули на територію РФ та спільно з СБУ брали участь у цій спецоперації.

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