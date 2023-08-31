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Картонні дрони успішно атакували аеродром у Курську: з'явилось відео їх випробувань

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Картонні дрони успішно атакували аеродром у Курську: з'явилось відео їх випробувань

Українські дрони. Колаж ТСН.ua.

Ці дрони змогли непомітно залетіти на територію РФ.

Напередодні військовий аеродром у Курську атакувало 16 дронів, які успішно пройшли російську систему ППО. Як виявилось безпілотники були картонними і їх не помітила окупаційна армія. 

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов. 

Бутусов повідомив, що аеродром у Курську атакувала контррозвідка СБУ за допомогою 16 картонних дронів. Вони вдарили по 4 літаках Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі". 

Як виявилось пройти російську ешеловану систему ППО з потужними радарами змогли картонні дрони. Їх не помітила російська система ППО. 

Також журналіст опублікував відео випробувань цих безпілотників. 

Нагадаємо, раніше деякі українські ЗМІ повідомили, що аеродром у Курську атакувало 16 безпілотників. Дрони відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцири". 

Згодом "Російський добровольчий корпус" повідомив, що вони проникнули на територію РФ та спільно з СБУ брали участь у цій спецоперації. 

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Дата публікації
Перегляди
738
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