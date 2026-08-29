Касатки не їдять ведмедів: Портников розніс галюцинації Путіна про війну в Україні

Портников пояснив, чому Путін вигадав байку про косаток та ведмедя / © ТСН.ua

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Спроби російського диктатора Володимира Путіна виправдати воєнну агресію за допомогою абсурдних зоологічних метафор яскраво свідчать про його цілковиту безграмотність. Путін напевно погано вчився у школі, якщо всерйоз вірить у свої галюцинації про напад зграї косаток на ведмедя.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі «Еспресо».

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Прогалини у шкільній освіті диктатора

На думку експерта, такі абсурдні порівняння яскраво свідчать про те, що очільник Кремля мав надзвичайно низьку успішність під час навчання. До того ж це підтверджують мемуари вчительки диктатора, які свого часу наробили багато галасу в Росії.

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«Те, що косатки ведмедя не їдять… ну ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми ж це знаємо по спогадах його вчительки, яка розповідає, яким він там був учнем. Він нічого з біології не знає чи зоології. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим», — наголосив Портников.

Журналіст зауважив, що російський диктатор не має навіть елементарних знань, якщо дозволяє собі подібні фантастичні паралелі на публіку. Зважаючи на відсутність розуміння найпростіших речей, очільник Кремля змушений постійно вигадувати власну альтернативну реальність, зокрема і про косаток, які нападають на ведмедів. «Він галюцинує, тобто відбулися якісь незворотні зміни в його сприйнятті дійсності», — констатував медійник.

Пошук уявних ворогів для виправдання війни

Медійник іронічно зауважив, що Путін просто не зміг знайти серед лісових мешканців реального супротивника, який би міг колективно загризти великого ведмедя. Зграя зайців чи вовків виглядала б у цій ролі надто кумедно, тому президенту довелося терміново звертатися до образу могутніх океанських косаток.

«Хто може напасти на ведмедя і з’їсти його групою? Хто це такі? Зайці? Вовки? Ну в тому ж і ідіотизм цього образу, розумієте? Що ведмідь собі ходить по лісу, і немає якоїсь зграї, яка може на нього напасти і його з’їсти, тому він все собі це вигадує», — зіронізував журналіст.

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Через цю інтелектуальну безпорадність лідер РФ свідомо конструює галюциногенні образи та намагається переконати суспільство у неминучості постійного протистояння із Заходом. За словами Портникова, диктатор намагається донести росіянам такий меседж: «Група європейських країн разом з Україною може загризти нашого великого ведмедя, і ми маємо пояснити нашим дітям: треба воювати, воювати, воювати… щоб вас не загризли». Таким дивним чином російська влада намагається виправдати безглузду війну і вкотре вигадує уявні загрози для власної країни та її громадян.

Портников підкреслив, що подібні аналогії є лише незграбною спробою перекласти відповідальність за масштабну агресію на вигаданих зовнішніх ворогів. Диктатор використовує відверто казкові сюжети замість реальної політики, оскільки справжніх причин для жорстокого нападу на сусідню суверенну державу просто не існує. Врешті-решт ця безглузда зоологічна метафора обернулася проти самого автора: замість грізного та потужного образу очільник Кремля створив анекдотичну ситуацію, яка викликає лише закономірне глузування з боку адекватних освічених людей.

Цинічні порівняння російського президента

Свою скандальну заяву про хижаків Володимир Путін зробив під час розмови з учителем китайської мови, коли вони обговорювали закони природи та нещодавню поїздку педагога на Північний полюс. Диктатор захоплено описував, як косатки зграєю нападають на білих ведмедів і розривають їх на частини, проводячи пряму аналогію з необхідністю проведення війни та нав’язування такої картини світу школярам.

Під час цієї ж розмови очільник Кремля вирішив згадати звичаї північних народів із творів Джека Лондона, де старих людей нібито залишали напризволяще або віддавали на поживу вовкам. Він публічно назвав такий жорстокий підхід нормальною частиною життя, остаточно продемонструвавши своє викривлене сприйняття базових людських цінностей та моралі.

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