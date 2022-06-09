Касетна бомба прилетіла просто на пляж: під Донецьком купальників заледве не вбило у воді (відео)

Людям довелося терміново тікати з водойми.
У місті Кураховому, під Донецьком, людям на пляжі довелося терміново тікати з водойми, по якій ударили касетною бомбою.
Про це повідомили кореспонденти у спецвипуску ТСН за 9 червня.
Купальники заледве встигли врятуватися, коли по водосховищу почали бити вбивчі боєприпаси.
Це відео з‘явилося в соціальних мережах. Із нього добре видно, як у водосховищі біля курАхівської тепло-електро-станції піднімаються величезні фонтани води. Люди лише дивом не постраждали.
Нагадаємо, на Полтавщині заборонили судноплавство і вилов риби.
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