Касетні боєприпаси деморалізують окупантів та змінять перебіг війни - ЗСУ

У Збройних силах України заявили, що касетні боєприпаси, які Україна отримає від США, будуть деморалізувати окупантів та змінять перебіг війни на користь Сил оборони.

Таку думку висловив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в етері Радіо Свобода.

"Це (отримання касетних боєприпасів. – ред.) ще більше демотивує російську окупаційну армію та змінить ситуацію кардинально на користь Сил оборони України", – зазначив Шершень.

Крім того, він додав, що всі території, на яких застосовуватимуться такі боєприпаси, будуть окремо маскуватися та додатково розміновуватися після звільнення.

"Касетні боєприпаси будуть використовуватися лише на тих ділянках, де зосереджені російські військові, для прориву оборони противника", – підсумував Шершень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжують просування на двох напрямках фронту. Українські захисники мають успіхи поблизу Бахмута на Донеччині та в Запорізькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна вже отримала від США касетні боєприпаси, але ще не використовувала їх на полі бою.

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