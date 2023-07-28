Касетні боєприпаси в роботі: як ця зброя допомагає бійцям ЗСУ

У разі потрапляння на бронетехніку касетний боєприпас буде її знищувати.

Касетні боєприпаси суттєво збільшують виробничі потужності ЗСУ, тобто зменшують навантаження на артилерію і збільшують її ефективність.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

Він пояснив: “Якщо для знищення, наприклад, ротного чи взводного опорного пункту якоїсь позиції живої сили там, де вони окопалися, потрібно було б 30 снарядів 155-го калібру, то за допомогою касетних боєприпасів достатньо трьох”.

Експерт зауважив, що це відповідно збільшує ефективність артилерії і зменшує час, необхідний для знищення живої сили, яка перебуває на якійсь площині. “Так само якщо ці боєприпаси будуть потрапляти на бронетехніку, вони будуть її знищувати, тому що кожен боєприпас акумулятивний і пробиває до 70 мм броні”, — зазначив Михайло Притула.

Він продовжив: “Тобто потрапивши, наприклад, на танк, він просто знищить моторний відсік, в залежності від модифікацій танку може знищити оптику тощо”.

“Тому такі боєприпаси суттєво збільшують виробничі потужності ЗСУ. Вони потрібні для того, щоб зменшити навантаження на артилерію і збільшити її ефективність”, — резюмував експерт.

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