Ракети, якими росіяни вдарили по вокзалу Краматорська, були підписані "за детей Донбасса"

Ракети, якими росіяни вдарили по вокзалу Краматорська, були підписані "за детей Донбасса"

За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені.

Касетні ракети, якими росіяни вбили мирних людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали "за детей Донбасса".

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

"Ракети, якими росіяни вбили понад 40 людей на вокзалі у Краматорську, вони підписали "за детей Донбасса". Пам'ятайте хто вони є. Не вірте жодному з них. Вони вбивці та нелюди", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, понад 100 поранені. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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