Каспаров спрогнозував, коли закінчиться війна проти України: "Путін кидатиме нових окупантів"

Політик вважає, що війна може закінчитись вже цього року.

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров вважає, що війна Росії проти України закінчиться 2023 року, проте це станеться не швидко, оскільки Путін не планує здаватися.

Про це пише "24 канал".

Каспаров зазначив, що Путін не зупинеться у війні проти України та кидатиме на фронт все нових окупантів. Проте є нюанс - затяжна війна Путіну невигідна через складну логістику.

Російський опозиціонер зазначив, що попри "перемир'я", Путін хоче набрати на війну все більше росіян, сподіваючись, що зможе добитись від України поступок.

"Путін пов’язував свої плани з тим, що зараз зима, він все зруйнує, люди змерзнуть і здадуться. Не здалися. Значить буде продовжувати робити те ж саме, нічого іншого вони придумати не можуть. А ця стратегія програшна", - каже Каспаров.

Російський політик зазначив, що ресурси Росії на війну проти України закінчуються через західні санкції та те, що російська промисловість не встигає виробляти нове озброєння. Каспаров зазначив, що 2023 року в російській економіці можуть початись проблеми.

"Російська армія в травні-червні під час наступу на Донбас могла випускати по 60 тисяч снарядів в день, зараз – 10 – 15 тисяч на день. Це також страшно багато, але це цифри іншого порядку", - вважає політик.

Коли закінчиться війна: прогнози

Раніше голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що війна Росії проти України закінчиться 2023 року. Це означатиме вихід України на кордони 1991 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що перемога України у війні з Росією, яка цинічно напала на нашу державу, неодмінно буде.

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