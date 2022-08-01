Кастрація українського бійця окупантами: генпрокурор розповів про розшук нелюда-вбивці

Нелюда, який кастрував українського військовополоненого, та спільників цього злочинця оголосять у міжнародний розшук після того, як генпрокуратура отримає беззаперечні докази.

Про це розповів новий генпрокурор Андрій Костін в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті 1+1.

"Що стосується тортур. Щоб ми могли оголосити особу в міжнародний розшук, щоб у нас була можливість цю особу доставити до України, нам треба мати беззаперечні докази щодо осіб, які скоїли цей злочин. Наразі є інформація щодо декількох осіб, але станом на зараз ще не має беззаперечної інформації щодо особи, яка скоїла цей злочин. Як тільки ми зможемо отримати беззаперечні докази, то цій особі буде оголошено про підозру і ця особа буде оголошена у міжнародний розшук", – повідомив Костін.

За його словами, кримінальне провадження у цій справі відбувається за частиною 2 статті 438 – порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти виклали в соцмережах відео звірячого катування українського військовополоненого. На опублікованих кадрах окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. Внаслідок атаки загинули близько 40 людей, ще 130 – зазнали поранень.

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