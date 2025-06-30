Катастрофа для Путіна: понад 20 000 російських солдатів самовільно залишили свої частини в Україні

Понад 20 тисяч російських солдатів дезертирували / © Associated Press

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Масштабне дезертирство російських військових з лінії фронту в Україні стало черговим серйозним ударом для Кремля. Від лютого 2022 року суди РФ зареєстрували 20 538 справ про самовільне залишення військової частини, дезертирство або відмову виконувати накази.

Про це повідомляє Express.

Більшість із цих випадків, а саме 18 159, стосуються саме самовільної втечі солдатів. За ці злочини 17 721 військовослужбовець був притягнутий до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом Росії, що передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Однак, як зазначається, засуджені можуть пом’якшити свої вироки, відбувши службу у штурмових підрозділах для в’язнів «Шторм-Z».

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Міністерство оборони Великої Британії у своєму останньому огляді війни в Україні підкреслило, що ці дані суперечать офіційній позиції Кремля про цінність військової служби. Серед факторів, що спричиняють дезертирство, британська розвідка виділяє «жорстоку дисципліну» в армії Путіна, погане медичне обслуговування поранених та «недостатню військову підготовку».

Зазначається, що контрактники можуть опинитися на передовій уже через 14 днів після підписання контракту, пройшовши при цьому лише п’ять днів відповідного навчання.

Нагадаємо, від початку війни, яку Росія розпочала 24 лютого, відомо чимало випадків, коли окупанти відмовлялися брати участь у військових діях. Стало відомо про такий масовий випадок у Запорізькій області. За даними розвідки, випадок дезертирства серед російських військових стався у тимчасово захопленому селищі Михайлівка, що у Василівському районі.